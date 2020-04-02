شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يعد البريطانيين بزيادة فحوص كورونا والان نبدء بالتفاصيل

وعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بزيادة الفحوص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا بعد أن تعرضت حكومته لانتقادات لبطئها، بالمقارنة بحكومات أوروبية أخرى، في فحص العاملين بالقطاع الصحي الذين يقفون في الصفوف الأولى للمواجهة وباقي أفراد الشعب.

وانتهجت بريطانيا في بادئ الأمر سياسة أكثر تحفظا بكثير تجاه تفشي الوباء لكنها غيرت مسارها بعد أن أظهرت نماذج حسابية أن الفيروس قد يودي بحياة ربع مليون شخص.

وفرض جونسون إجراءات أكثر صرامة فأغلق فعليا خامس أكبر اقتصاد في العالم لكن الحكومة واجهت انتقادات واسعة النطاق بسبب قلة عدد أجهزة التنفس الصناعي المتوفرة في البلاد وقلة أعداد من يجرى فحصهم.

وقال جونسون في تسجيل مصور من شقة في داونينج ستريت حيث يعزل نفسه منذ أن تأكدت إصابته بالفيروس "أريد أن أقول كلمة بالتحديد عن الفحوص لأنها مسألة مهمة. كما قلت منذ أسابيع، هذا هو السبيل: بهذه الطريقة سنفك عقدة فيروس كورونا، هذا هو السبيل لهزيمته في نهاية الأمر".