شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، تسجيل 25 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذاك عدد الإصابات المسجلة في البلاد 342 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله المسند في المؤتمر الصحفي اليومي الـ 29 للوزارة، إن الحالات موزعة على 6 حالات مرتبطة بالسفر، وهي: (4 كويتيين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لكويتي مرتبطة بالسفر إلى فرنسا، وحالة لفلبينية مرتبطة بالسفر إلى فرنسا).

وأضاف المسند، أن الحالات المخالطة لحالات مرتبطة بالسفر عددها 9 حالات، وهي: (7 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية مخالطين لحالة تحت التقصي الوبائي، وحالة لبنجلادشي مقيم مخالط لحالة تحت التقصي الوبائي، وحالة لهندي مقيم مخالط لحالة مرتبطة بالسفر إلى الهند).

وذكر أن الحالات تحت التقصي الوبائي بلغ عددها 10، وهي: 6 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية، و3 حالات لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء حالة واحدة لمواطن كويتي من كورونا ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من المرض 81 حالة.