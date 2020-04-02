شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله المسند في المؤتمر الصحفي اليومي الـ 29 للوزارة، إن الحالات موزعة على 6 حالات مرتبطة بالسفر، وهي: (4 كويتيين مرتبطين بالسفر إلى المملكة المتحدة، وحالة لكويتي مرتبطة بالسفر إلى فرنسا، وحالة لفلبينية مرتبطة بالسفر إلى فرنسا).
وأضاف المسند، أن الحالات المخالطة لحالات مرتبطة بالسفر عددها 9 حالات، وهي: (7 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية مخالطين لحالة تحت التقصي الوبائي، وحالة لبنجلادشي مقيم مخالط لحالة تحت التقصي الوبائي، وحالة لهندي مقيم مخالط لحالة مرتبطة بالسفر إلى الهند).
وذكر أن الحالات تحت التقصي الوبائي بلغ عددها 10، وهي: 6 حالات لمقيمين من الجنسية الهندية، و3 حالات لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية، وحالة لمقيم من الجنسية المصرية.
وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء حالة واحدة لمواطن كويتي من كورونا ليصل مجموع من أعلن شفاؤهم من المرض 81 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.