وزير كردي : الرعب من يوم قريب لانجد فيه مُشتريا للنفط

ابدى وزير في حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، مخاوفه من "يوم قريب" لا يوجد فيه مُشتريا للنفط .
واضاف "بل الرعب من ان يكون هنالك يوم قريب لاتجد فيه مُشتريا للنفط".
وختم تغريدته بالدعاء "اللهم ابعد الشر عن بلدنا والانسانية".
وانخفضت أسعار النفط الخام في العالم بنسبة 60 بالمئة، بعد الضربة التي تلقها الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا وتدابير الحجر الصحي.
وتفرض الحكومات في العالم قيودا على السفر وتدابير عزل لحصر تفشي وباء كورونا، تشهد أسعار النفط انهيارا كبيرا بلغ أدنى المستويات منذ 17 عام.
وتقترب اعداد اصابات جائحة كورونا من المليون اصابة في مختلف دول العالم حتى صباح الخميس، .
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