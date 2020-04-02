'اجتماع دولي' يناقش دعم العراق في مواجهة كورونا

وقالت الجمعية، إنها "استضافت عبر شبكة تلفزيونية نائب رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ورئيس الصليب الأحمر الصيني والسفير الصيني في العراق وممثل عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من جنيف ورئيس بعثة الاتحاد الدولي في العراق ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق".وأضافت الجمعية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الاجتماع تضمن مناقشة آليات التعاون والتنسيق بين مكونات الحركة الدولية ودعم العراق في جهود مواجهة فايروس كورونا".

ونقلت البيان عن رئيس الهلال الأحمر العراقي ياسين المعموري قوله، إن "المجتمعين ناقشوا سياسات الحركة الدولية في التصدي لفايروس كورونا ودعم الهلال الأحمر العراقي".