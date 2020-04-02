بالصور.. وزير الصحة يشارك باجتماع لمنظمة الصحة العالمية

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، ان وزيرها جعفر علاوي شارك باجتماع لمنظمة الصحة العالمية. وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "وزير الصحة والبيئة شارك الان اجتماع مجلس وزراء الصحة لمنطقة شرق البحر المتوسط لمنظمة الصحة العالمية من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة المخصص لمناقشة التصدي لجائحة كورونا".

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