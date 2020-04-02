مصرف الرشيد: مستمرون بدفع رواتب موظفي الدولة خلال فترة الحظر

أكد مصرف الرشيد، الخميس، أن جميع فروعه مفتوحة خلال فترة حظر التجول، مشيرا الى استمراره صرف رواتب موظفي الدولة.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه مستمر بدفع رواتب موظفي (٩٧) دائرة من حملة بطاقات الدفع الالكتروني (نخيل ماستر كارد) و ( كي كارد ) خلال (٧٢) ساعة الماضية . واكد المصرف ان باستطاعة حملة بطاقات مصرف الرشيد استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من احد مكاتب شركة بوابة العراق المعتمدة .

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