الصين ترد على اتهام ترامب بشأن أعداد ضحايا كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت الصين، الخميس، أنها تتعامل بطريقة منفتحة وشفافة بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، مطالبة الولايات المتحدة بالتوقف عن تسييس القضية الصحية.



وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "المسؤولين الأمريكيين يدلون بتعليقات وقحة تلقي بظلال من الشك على تقارير الصين عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد".

وأضاف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج، في تصريحات صحفية "أن الصين تصرفت بطريقة منفتحة وشفافة بشأن تفشي الفيروس الذي بدأ في البلاد أواخر العام الماضي".

وتابعت "يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن تسييس قضية صحية والتركيز بدلا من ذلك على سلامة شعبها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي تعلنها الصين بدت "مخففة بعض الشيء"، في حين قال مستشاره للأمن القومي إن "واشنطن ليس لديها وسيلة للتأكد من دقة البيانات التي توردها بكين".

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وجاءت التصريحات بعد أن أثار عضو جمهوري بارز بالكونجرس الشكوك حول البيانات التي توردها الصين.

وقال ترامب إنه بحث كيف تعاملت الصين مع فيروس كورونا في اتصال هاتفي مع الرئيس شي جين بينج، الجمعة الماضي، "لكن ليس البيانات بالتحديد".

وأضاف ترامب، الذي خفف من حدة انتقاداته للصين بسبب فيروس كورونا منذ الاتصال، أن العلاقات الأمريكية مع الصين "جيدة للغاية" وأن الجانبين يريدان الحفاظ على اتفاق تجاري أبرم في وقت سابق هذا العام.

وأضاف "فيما يتعلق بما إذا كانت الأرقام دقيقة أم لا.. أنا لست محاسبا من الصين".

وبدأ تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين في أواخر 2019، لكن بكين أعلنت عدد حالات إصابة ووفاة أقل من الولايات المتحدة التي تشهد الآن أكبر تفشٍ في العالم، بوصول عدد الإصابات المؤكدة فيها إلى 214 ألفا والوفيات إلى 4800 حالة.