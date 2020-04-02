وفاة 570 في دور رعاية فرنسية منذ تفشي كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت إدارة صحية فرنسية، إن 570 شخصا توفوا في دور رعاية في منطقة بشرق فرنسا منذ بدء تفشي فيروس كورونا.



وذكرت إدارة الصحة العامة في منطقة جراند است، في بيان: "حتى 31 مارس/آذار 2020 تأثرت 411 دارا للرعاية من إجمالي 620 دارا في المنطقة بفيروس كورونا".

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وتقوم الأقاليم بحصر بيانات دور الرعاية، ومن المقرر أن تورد هيئة الصحة العامة بيانات على مستوى البلاد في وقت لاحق الخميس.

ويقيم مليون شخص في دور رعاية في فرنسا، وحذر ممثلون عن دور رعاية المسنين في مارس/آذار وزارة الصحة الفرنسية من أن 100 ألف قد يموتون إذا لم تنجح في السيطرة على الوضع.

وأصبحت فرنسا رابع دولة على مستوى العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات بسبب الفيروس مستوى الأربعة آلاف، لكن ذلك لا يشمل من توفوا خارج المستشفيات.

وارتفعت أعداد الوفيات في دور الرعاية مع تسجيل عشرات الحالات في مختلف أرجاء البلاد، وأحجم المسؤولون عن ربط الوفيات بشكل مباشر بفيروس كورونا، نظرا للسن والحالة الصحية للمتوفين.