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وزير سوداني يضع نفسه في الحجر الصحي بعد مقابلته أحد المصابين بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

وزير سوداني يضع نفسه في الحجر الصحي بعد مقابلته أحد المصابين بكورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين عن وضع نفسه في العزل الصحي، بعدما تبين أنه قابل أحد المصابين بفيروس المستجد "كوفيد 19".

 

ونقل موقع "العين الإخبارية" عن قمر الدين قوله "إنني بالحجر الصحي منذ الأحد الماضي، بعدما تبين مقابلتي أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد".

 

ولفت إلى أنه يخضع لإجراءات الرعاية الصحية.

 

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وكان وزير الطاقة والتعدين السوداني عادل علي إبراهيم وضع نفسه في العزل الصحي السبت الماضي، بعدما تبين أنه قابل أحد المصابين.

 

وأضاف إبراهيم، في بيان، أنه صار "في عزل شخصي"، موضحا "كنت صادفت الحالة رقم 4 المعلنة".

 

وسجل السودان 7 إصابات بكورونا المستجد، أدت 2 منها إلى الوفاة.

 

وأعلن السودان في 13 مارس/آذار الماضي رصد أول إصابة بالفيروس ووفاة المصاب.

 

وفرض مجلس الأمن والدفاع في اليوم التالي لرصد أول إصابة حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي الفيروس

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