شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. إسبانيا تسجل 950 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت إسبانيا تسجيل 950 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز إجمالي الوفيات لديها 10 آلاف حالة.

Advertisements كما أعلنت الصحة الإسبانية تسجيل 8102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي لديها إلى 110238. وتجاوزت الإصابات بالفيروس حول العالم، اليوم، حاجز المليون أكثر من ثلثيه في أوروبا

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