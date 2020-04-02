شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 771 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الصحية في روسيا، الخميس، تسجيل 771 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 3548 حالة.



وأضافت أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 30 وفاة.

وسُجلت الحالات في 76 من أقاليم روسيا التي يزيد عددها عن 80 إقليما، لكن ظلت موسكو هي بؤرة التفشي وسجلت 595 إصابة.

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