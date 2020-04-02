شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالات الشفاء من كورونا ترتفع إلى 57 في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة في سلطنة عمان، الخميس، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" إلى 57.

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وقالت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الخميس، إنه تم تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة بالفيروس في السلطنة 231 حالة، وحالة وفاة واحدة لمواطن عماني (72 عاما).

ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.