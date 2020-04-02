- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالات الشفاء من كورونا ترتفع إلى 57 في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، وزير الصحة في سلطنة عمان، الخميس، ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩" إلى 57.
وقالت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الخميس، إنه تم تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة بالفيروس في السلطنة 231 حالة، وحالة وفاة واحدة لمواطن عماني (72 عاما).
ودعت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
كانت هذه تفاصيل خبر حالات الشفاء من كورونا ترتفع إلى 57 في سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.