"طيران الإمارات" يعلن بدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب الإثنين المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أن "طيران الإمارات" حصلت على موافقة السلطات المختصة الإماراتية للبدء في تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب اعتباراً من الإثنين المقبل الموافق 6 أبريل الجاري.



Advertisements

وأضاف عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سوف تنقل هذه الرحلات في البداية مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة إلى بلدانهم، كما ستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات.. وسوف نُعلن التفاصيل قريباً".

وتابع: "تتطلع طيران الإمارات إلى استئناف خدمات الركاب تدريجياً، بما يتلاءم مع رفع القيود المفروضة على السفر والتشغيل، بما في ذلك ضمان الإجراءات الصحية لحماية موظفينا وعملائنا. وكما العادة، فإننا نضع سلامتهم ورفاههم على رأس أولوياتنا دائماً"