واشنطن تتوقع هجوماً إيرانياً على قواتها في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مسئول أمريكي، اليوم الأربعاء، إن المخابرات الأمريكية تتتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات الأمريكية في العراق.



ونقلت رويترز، عن المسؤول الأمريكي، إن معلومات المخابرات الأمريكية عن هجوم محتمل تدعمه إيران على القوات والمنشآت الأمريكية في العراق تشير إلى أنه سيكون هجوما يمكن صده وليس على غرار الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران في العراق في يناير.

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وأضاف المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المخابرات الأمريكية تتتبع خيوطا منذ فترة بشأن هجوم محتمل تشنه إيران أو قوى تدعمها إيران.

ولم يكشف المسئول المعلومات الخاصة بتوقيت الهجوم أو أهدافه على وجه الدقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء إن لديه معلومات تشير إلى أن إيران أو وكلاءها يخططون لتنفيذ هجمات على القوات والممتلكات الأمريكية في العراق، مهددا أن طهران ستدفع ثمنا باهظا إن وقعت هذه الهجمات