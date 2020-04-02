بومبيو يصف دبلوماسيو إيران بإنهم أدوات للإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، الدبلوماسيين الإيرانيين بإنهم أدوات للإرهاب.



وأضاف بومبيو، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أن دبلوماسي إيران "نفذوا عدة عمليات اغتيال في أوروبا على مدار العقد الماضي".

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وأشار إلى أن "التقارير التي تفيد بتورط دبلوماسيين إيرانيين في اغتيال معارض في تركيا مثيرة للقلق، لكنها تتسق تماما مع مهامهم".

وفي السياق نفسه، قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن "واشنطن تعتقد أن وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية متورطة بشكل مباشر في قتل المعارض الإيراني مسعود فاردنجاني في تركيا نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وعلى صعيد آخر، كان بومبيو استخدم تويتر في تفنيد ادعاءات مرشد إيران علي خامنئي بشأن تخليق فيروس كورونا، واصفا إياها بـ"الافتراءات والأكاذيب".

وقال بومبيو، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إن "أكاذيب خامنئي بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن فيروس كورونا تعرض الإيرانيين والأمريكيين وبقية العالم للخطر".