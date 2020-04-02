13 دولة أوروبية تحذر: تدابير كورونا تهدد الديمقراطية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
حذرت 13 دولة أوروبية من أن بعض التدابير وسلطات الطوارئ التي تم تطبيقها في العديد من دول العالم تجاه تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يمكن أن تهدد الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقالت الدول الـ 13، في بيان أصدرته وزارة الخارجية الهولندية بالنيابة،: يساورنا قلق عميق بشأن خطر انتهاكات مبادئ حكم القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية المنبثقة عن تبني إجراءات طارئة معينة".
وأضاف البيان "ينبغي أن تكون إجراءات الطوارئ قاصرة على ما هو ضروري بشدة، وينبغي أن يكون متناسبا ومؤقتا في طبيعته ويخضع لتدقيق منتظم ويحترم المبادئ المذكورة والتزامات القانون الدولي".
والدول الثلاثة عشرة هي بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.
وشدد على أهمية حرية الصحافة والحريات الديمقراطية، ولم يشر إلى دول بعينها تنتهك تلك المبادئ.
لكن البيان جاء بعد تصويت البرلمان المجري الإثنين الماضي على السماح لرئيس الوزراء فيكتور أوربان بالحكم بموجب مرسوم دون حد زمني معين.
وبموجب ذلك القانون، يتعرض الأشخاص الذين ينشرون أخبارا تعتبر كاذبة أو تحرف الحقائق، للسجن لعدة سنوات.
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