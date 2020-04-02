من هو الكويتي الذي تطاول على مصر وتمنى أن تصبح مثل الصين وأمريكا في تفشي كورونا ووصف الشعب بألفاظ مسيئة ؟

تراه دائمًا حاقدًا ومسيئًا لمصر على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".. يهاجم جميع المصريين المقيمين في بلده الكويت ويطالب بطردهم خارج حدود بلاده، ويحاول الوقيعة بين الأشقاء العرب وأحداث فتنة.

الصحفي مبارك البغيلي.. أسم تعود على سماعه المصريين في الفترة الماضية وحتى الآن بسبب تطاوله المعتاد على مصر وعلى شعبها.

يسعى البغيلي لتشويه الدولة المصرية والوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتن والإضرار بالاقتصاد القومي المصري وبالأمن القومي، وذلك من خلال كتاباته وتصريحاته التي ينشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالسخرية على الشعب المصري.

تغريدات البغيلي، يهدف من خلالها التحريض بين الأشقاء العرب، وخلف فتن بين المواطنين والمقيمين في الكويت.

له سلسلة طويلة من التغريدات المسيئة تكفل الكويتيون بالرد عليه بتوضيح جهله وضيق معلوماته، ووصفوه بالمرتزق عديم الانتماء للعروبة وللكويت.

وتوالت ردود الأفعال على تصريحات الصحفي الكويتي مبارك البغيلي، وما قاله عن مصر من أن المصريين تسببوا في نشر فيروس كورونا، فيما طالب كثيرون بالقبض على الصحفي وتقديمه للأجهزة الأمنية.

وطالب عديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي محاسبة الصحفي عما بدر منه من تعليقات مسيئة للشعب المصري.

وعلقت مدونة على تويتر: “نأسف شديد الأسف لمصر وشعبها الشقيق الغالي المحترم على كلام المرتزق المأجور الخائن مبارك البغيلي، وما أساء به لأم الدنيا لا يقبله شعب الكويت، ولا حكام الكويت ولا أي مسئول في الدولة يقبلون هذه الإهانة من هذه الحشرة، ونحن نتبرأ من أي إنسان يتجرأ على أم الدنيا مصر الحبيبة وسيأخذ جزاءه”. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

بلاغ للنائب العام

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وتقدم محمد حامد سالم، المحامي، ببلاغ للنائب العام يتضمن إلزام وزارة الخارجية بتقديم طلب رسمى للشرطة الدولة “الإنتربول” لضبط وإحضار الصحفي الكويتي مبارك البغيلي ووضعه على قوائم الترقب والوصول بعد نشر شائعات عبر حسابه على موقع “تويتر” تجاه الدولة المصرية والإساءة للبلاد، وإثارة الفتنة بين الشعب المصري والكويتي.

وقال مقدم البلاغ:” بأن هناك مؤامرات يتم تدبرها من قبل أجهزة دول معادية لتشويه الدولة المصرية بدأت مرحلة مكثفة من حرب الشائعات على الدولة المصرية، ويتزعمهم المُبلغ ضده بغرض الوقيعة بين الشعب المصري والشعب الكويتي وإثارة الفتن والإضرار بالاقتصاد القومي المصري وبالأمن القومي، وذلك من خلال كتاباته وتصريحاته التي ينشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالسخرية على الشعب المصري. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وتابع مقدم البلاغ:” أن “البغيلى” دأب منذ سنوات عديدة بنشر كتاباته وتصريحاته المستفزة بالإساءة للشعب المصري وللحكومة المصرية بشكل دوري دون رادع ، وأصبحت خيانته للوحدة المصرية الكويتية لا تخطئها عين، وسقط سقوطاً مدوياً في مستنقع أكاذيبه.

وذكر مقدم البلاغ:” أن هذا الشخص قام بمنشور بتاريخ 1 مارس 2020 وزارة الصحة المصرية تشبه الراديو المصري خلال هزيمتهم في 1967 ، وكتب منشور أخر “عندهم 100 مليون ومياههم ملوثة وزراعتهم من الصرف الصحي والعشوائيات منتشرة لديهم ومستشفياتهم متهالكة ويعتبرون من العالم الثالث وفوق ذلك ما زالوا ينكرون وجود كورونا الذي أجتاح فرنسا وبريطانيا وأميركا والصين وكوريا الجنوبية هل عرفتموهم؟ إنهم نكتة الأمم.

رصد عدد من “التويتات” يهاجم مصر

وأكد مقدم البلاغ أنه رصد بعد “التويتة” يقول تعامل وزارة الصحة المصرية مع فيروس كورونا يشبه التصريحات المضحكة للراقصة المصرية فيفي، وعلق فى منشور أخر ليشهد العالم وليشهد التاريخ نحن أشجع بكثير من المصريين أعلنا وجود كورونا وواجهناه وانتصرنا عليه بينما المصريين ما زالوا خائفون يرتجفون والدليل محاولاتهم المضحكة للهروب من مواجهة كورونا.

وأختتم مقدم البلاغ قائلاً:” حيث أن الكلمة مسئولية وحرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بشرط الالتزام بالموضوعية، وأن الثابت من منشوراته تؤكد أنه تجاوز حرية الرأي والتعبير إلى الإساءة والتطاول على الشعب المصري، مطالباً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المُبلغ ضده وإتخاذ إجراءات المطالبة بتسليمه لمصر بالتنسيق مع الخارجية المصرية والسلطات الكويتية والانتربول الدولي وإدراجه بقوائم الترقب والوصول وضبط وإحضار المُبلغ ضده والتحقيق في هذا البلاغ وسماع أقواله, وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.