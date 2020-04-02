وصول دياب الى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون قبيل جلسة الحكومة

وصل رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ الى ​قصر بعبدا​ للقاء ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء. هذا وسيناقش بند التعيينات في جلسة اليوم اضافة الى موضوع ​كورونا​ والاجراءات المتخذة بعد مرور اسابيع على التعبئة العامة. إضغط للمزيد

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