وزيرة العمل: لاعتماد آلية علمية تنافسية شفافة في كافة التعيينات الإدارية

رأت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ دويهي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "لا بد للحكومة وانسجاماً مع الهدف الإنقاذي الذي على أساسه تشكلت، من اعتماد آلية علمية تنافسية شفافة في كافة ​التعيينات​ الإدارية والتي من شأنها إيصال الكفوء بعيداً عن ​المحاصصة​ التي أثبت أنها السبب الأساسي فيما وصل إليه حال البلد وإلا سينتهي بها الأمر كسابقاتها".

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