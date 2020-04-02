أحمد السجينى يطالب باستغلال انخفاض الكثافات المرورية لصيانة الطرق والكبارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المهندس أحمد السجينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة النقل والمحافظين على مستوى الجمهورية، لاستغلال الفترة الحالية التي تواجه فيها الدولة فيروس كورونا المستجد، وانخفاض الكثافات المرورية، في سرعة تنفيذ صيانة الطرق والكبارى والمحاور.

وقال "السجينى"، لـ"الخليج 365": "أدعو وزير النقل والمحافظين لاستغلال انخفاض الكثافات المرورية على جميع الطرق من جراء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الذى أصاب العالم، وذلك للتعجيل بالجداول الزمنية والخطط التنفيذية المعتمدة لصيانة الطرق الرئيسية والفرعية وفواصل الكبارى وغيرها من أعمال صيانة اعتيادية، ولا سيما أن تلك الأعمال لا ترتبط بكثافات بشرية بقدر ما هى تعتمد على المعدات الثقيلة والمتوسطة التى تعمل فى الأجواء المفتوحة.

وتابع "السجينى": "ومن المعلوم فنيا أن التعجيل الرشيد والممنهج بالخطط التنفيذية فى مجال الأعمال والبناء قد يساهم فى خفض تكلفة التنفيذ بقدر مناسب، وعليه فيجب علينا جميعا أن نستغل تلك الأزمة التى لا نعرف منحنيات تطورها فى تهيئة حياتنا وتحويلها إلى منفعة فى عدد من القطاعات من عصف ذهني متخصص ومدروس لكل ملف على حدا" .

وكان المهندس أحمد السجيني، دعا كل من وزيرة البيئة ووزير التنمية المحلية، لاستغلال أزمة فيروس كورونا، والعمل معا على وضع خطة جادة للتعجيل برفع التراكمات التاريخية من بؤر مقالب القمامة سواء العمومية أو العشوائية فى عموم المحافظات والوحدات المحلية، قائلا: "من المعلوم لدى المتخصصين أن النسب الغالبة من المخلفات البلدية تأتى من خلال المحال العامة والتجارية بأنواعها وجمعات الأسواق بأنواعها والمراكز التجارية الصغيرة والمتوسطة والمولات الكبيرة والفنادق بأنواعها، وبالتالى كل تلك الأنشطة الخدمية والتجارية والترفيهية والسياحة هى فى حالة شبه غلق عام سواء بحكم الحظر أو بقرارات عدم الأشغال الواقعى نظرا للأزمة، لهذا استغلال انخفاض توليد مخلفات جديدة من تلك الأنشطة والتركيز على رفع كفاءة منظومة إزالة التراكمات، أيضاً نظرا لانخفاض الكثافات المرورية على جميع الطرق، فإن عمل المقطورات التى تقوم بالنقل سوف يتسم بقدر من الأريحية والوفرة فى الوقود".