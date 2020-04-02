شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة البرلمان": نتواصل مع الوزارة بشكل مستمر لمتابعة الموقف بكل المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تتابع لحظة بلحظة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن اللجنة في تواصل مستمر مع الوزارة لمتابعة الموقف في كل المستشفيات، وما يتم اتخاذه من إجراءات واستعدادات لمواجهة الفيروس ومنع انتقال العدوى وانتشار الوباء.

وأضاف "المشد"، لـ"الخليج 365"، أن اللجنة تنفذ توجيهات الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وتقوم بالمتابعة مع وزارة الصحة، وفى حالة رصد أي شكاوى يتم التواصل مع الوزارة لحلها، لافتا إلى أنه يتم متابعة عملية توزيع الأطباء والتمريض على المستشفيات المخصصة للعزل والحجر الصحى، والاستعدادات لتجهيز بعض المستشفيات وتخصيصها للعزل والحجر.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أن اللجنة توجه التحية والتقدير لكافة أطباء مصر وفريق التمريض، فهم خط الدفاع الأول عن مصر في هذه الظروف الصعبة لمواجهة هذا الوباء ومنع انتشاره، مؤكدا إشادة اللجنة بقرارات رئيس الجمهورية بزيادة بدل العدوى للأطباء وصندوق التأمين ضد المخاطر لأعضاء المهن الطبية، مشددا على أهمية تقديم كل الدعم والحوافز لتشجيع الأطباء والتمريض وتحفيزهم ودعمهم.

وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، قد طلب من رؤساء اللجان النوعية، كل فيما يخصه، وخلال هذه الفترة في ضوء أهمية تلافي الاجتماعات، بقدر الإمكان، عملاً بالإرشادات والإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار الفيروس، متابعة الوضع ودراسة ما يحال إلى اللجان النوعية من شكاوى مقدمة من النواب، والمواطنين وكذلك المقترحات ذات الصلة، والإجراءات المقترح اتخاذها لمساعدة الفئات الأكثر ضررا من تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة العمالة غير المنتظمة، وأن يقوم رؤساء اللجان بعرض تقارير دورية أسبوعية على رئيس المجلس عن الموضوعات المحالة في هذا الخصوص، وما يتم الانتهاء إليه من توصيات.

وتضمنت الرسالة تكليف الدكتور على عبد العال بأن يقوم رؤساء اللجان، كل في حدود اختصاص لجنته، بالاتصال المباشر مع وزير شئون مجلس النواب والوزير المعني وغيره من أعضاء الحكومة أولا بأول وكلما لزم الأمر لتنفيذ هذه التوصيات والإجراءات المناسب إتباعها في هذا الشأن للقضاء على انتشار الفيروس.

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