مطالب برلمانية بضمانات لحماية من يخضع لتجارب علاج كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن موافقة مصر على إجراء اختبارات سريرية لتقييم فعالية الأدوية المطروحة كعلاج لفيروس كورونا المستجد، هي خطوة جيدة تعكس اهتمام مصر بالبحث العلمي والتضامن العالمي في مواجهة كورونا.
وأوضح محمد عبد الله أن اتخاذ مصر لهذا القرار يتيح لها حق أخذ العلاج بعد إقراره بسعر مخفض، كما يضع مصر على برامج التجارب الإكلنيكية في العالم، مضيفا أنها الوسيلة الوحيدة لتقدم البحث العلمي ولمشاركة مصر في اكتشاف علاج لفيروس كورونا، وحتى تكون رائدة في مجال التجارب السريرية، كما أنها تتيح للمرضى أخذ العلاج دون مقابل، وخضوعهم لرعاية صحية شاملة، وهي خدمة كبيرة تخدم الإنسانية.
وأشار النائب إلى ضرورة قيام الشركات المشاركة في إنتاج هذا الدواء التكفل بجميع الضمانات لحماية المريض المصري، وكذلك تحمل كافة التعويضات والالتزام بعلاج أي آثار جانبية قد تظهر على المريض، وكذلك حماية فئات بعينها من فاقدي الأهلية والأطفال وكبار السن.
وكان قد قال الدكتور عمرو أبو العطا، مسئول برنامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر وافقت على المشاركة في إجراء الاختبارات السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة في علاج مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الأحد، إجراء تجربة لمقارنة فعالية 4 أدوية كل على حدة أو توليفة من الأدوية الأربعة لعلاج فيروس مرض "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
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