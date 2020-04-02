مطالب برلمانية بضمانات لحماية من يخضع لتجارب علاج كورونا

وأوضح محمد عبد الله أن اتخاذ مصر لهذا القرار يتيح لها حق أخذ العلاج بعد إقراره بسعر مخفض، كما يضع مصر على برامج التجارب الإكلنيكية في العالم، مضيفا أنها الوسيلة الوحيدة لتقدم البحث العلمي ولمشاركة مصر في اكتشاف علاج لفيروس كورونا، وحتى تكون رائدة في مجال التجارب السريرية، كما أنها تتيح للمرضى أخذ العلاج دون مقابل، وخضوعهم لرعاية صحية شاملة، وهي خدمة كبيرة تخدم الإنسانية.

وأشار النائب إلى ضرورة قيام الشركات المشاركة في إنتاج هذا الدواء التكفل بجميع الضمانات لحماية المريض المصري، وكذلك تحمل كافة التعويضات والالتزام بعلاج أي آثار جانبية قد تظهر على المريض، وكذلك حماية فئات بعينها من فاقدي الأهلية والأطفال وكبار السن.

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