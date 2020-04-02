شكرا لقرائتكم خبر عن النائب رضا البلتاجى يحذر من التعدى على مركز شباب عين حلوان ويطالب باستغلاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجى، باقتراح برغبة، بشأن استغلال ملعب شباب عين حلوان، الذى يقع على مساحة 4000م ثمنها لا يقل عن 100 مليون جنيه، وفى حال عدم حسن استغلالها سيتم التعدى عليها من قبل بعض الأشخاص، مما يعنى إهدار للمال العام، فى الوقت الذى تتصدى الدولة للتعديات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن منطقة عين حلوان في حاجة إلى ناد اجتماعى ورياضى يخدم سكان هذه المنطقة – وخاصة الشباب منهم - وحيث أنه يوجد ملعب شباب عين حلوان في هذه المنطقة، فمن الأجدر أن تستغل كمركز شباب لخدمة أهالى المنطقة، وكى لا تمتد اليها يد التعدى، ولمنع النزاع عليها من قبل الأهالى.

وطالب عضو البرلمان، حصر كافة الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية، على أن يتم تعظيم الاستفادة منها فى إقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام، وفى نفس الوقت لمنع التعدى عليها من قبل البعض، فى حين أن هناك بعض المدن والقى لا يوجد بها أراضى لإنشاء مشروعات قومية، ومن الأجدر أن يتم استغلالها فى خدمة المواطنين، وعدم تركها عرضة للتعدي.

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ووفقا لنص المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.

ولا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.