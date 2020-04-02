مستشفى "أوتيل ديو" يطلق خط ساخن للإجابة على الأسئلة المتعلقة بكورونا

أعلن ​مستشفى​ ​أوتيل ديو​ دو فرانس عن إطلاق خط ساخن للإجابة على أسئلتكم ومخاوفكم، وإعطاء نصائح للوقاية أو للتشخيص، وتحديد الحاجة لإجراء الفحوصات أو الإحالة إلى مركز الانفلونزا. يمكن التواصل أيضًا مع خلية الدعم النفسي المتخصّصة لمساندتكم خلال هذه ​الأزمة​.

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