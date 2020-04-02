الأرصاد الجوية: طقس يوم غد غائم جزئيًا مع إرتفاع محدود بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن "طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم السبت حيث سيتأثر لبنان برياح خماسينية حارة و جافة خاصة جنوب البلاد"، متوقعة أن يكون طقس اليوم والأيام المقبلة على الشكل التالي:
الخميس: قليل الغيوم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع تشكّل بعض الضباب على المرتفعات.
الجمعة: غائم جزئيًا بسحب متوسّطة ومرتفعة مع إرتفاع محدود بدرجات الحرارة.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح خلال النهار وتشتّد خلال الليل لتصل سرعتها لحدود ٧٥كم/س خاصة جنوب البلاد، ومن المتوقّع أن تكون الرياح محملة بالغبار مما يؤدي انخفاض في الرؤية.
الأحد: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع إستمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تكون الرياح ناشطة ومحملة بالغبار مما يؤدي الى انخفاض في الرؤية.
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