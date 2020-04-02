الأرصاد الجوية: طقس يوم غد غائم جزئيًا مع إرتفاع محدود بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن "طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم السبت حيث سيتأثر ​لبنان​ برياح خماسينية حارة و جافة خاصة جنوب البلاد"، متوقعة أن يكون طقس اليوم والأيام المقبلة على الشكل التالي:

الخميس: قليل الغيوم دون تعديل يُذكر ب​درجات الحرارة​ مع تشكّل بعض ​الضباب​ على المرتفعات.

الجمعة: غائم جزئيًا بسحب متوسّطة ومرتفعة مع إرتفاع محدود بدرجات الحرارة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح خلال ​النهار​ وتشتّد خلال الليل لتصل سرعتها لحدود ٧٥كم/س خاصة جنوب البلاد، ومن المتوقّع أن تكون الرياح محملة بالغبار مما يؤدي انخفاض في الرؤية.

الأحد: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع إستمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وانخفاض نسبة الرطوبة، كما تكون الرياح ناشطة ومحملة بالغبار مما يؤدي الى انخفاض في الرؤية.