البعريني: لمناقشة سبل تحسين أوضاع اللبنانيين بدل التلهي بخلافات التحاصص

أسف النائب ​وليد البعريني​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "أن يختلف مَن في ​الحكومة​ على ​التعيينات​ ويتلهون ب​المحاصصة​، بدل التركيز في هذه المرحلة على مشاكل الناس وهمومهم". وسأل "هل يدرك من يتقاسمون الحصص ان ثمة عائلات لبنانية ما عاد لديها وجبة طعام لتتقاسمها؟ وهل يدركون قبل أن يعينوا مناصب يتقاضى اصحابها الملايين ان ثمة شباب لا يتقاضون ليرة واحدة؟". وتمنى "لو كان ​النقاش​ في الحكومة على سبل تحسين أوضاع اللبنانيين، وسبل معالجة ​البطالة​ التي باتت تطال اكثر من نصف شباب البلد، بدل التلهي بخلافات التحاصص وتوزيع المناصب".

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