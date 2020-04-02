قوى الأمن: توقيف قاصر بحقه بلاغ بحث وتحرٍ بجرم تحرش جنسي

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 27/3/2020، ورد ​اتصال​ هاتفي إلى غرفة عمليات ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​، حول قيام قاصر (مواليد 21/12/ 2002، لبناني) ب​التحرش​ جنسيا ببعض الاولاد، وذلك بعد احضارهم إلى مكان مهجور عائد له. على الفور، قامت دورية من فصيلة ​باب الرمل​ في وحدة الدرك الإقليمي ب​مداهمة​ المكان المشار اليه، ولم تعثُر عليه، كونه توارى عن الانظار، فجرى تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحقه"، مشيرة الى أنه "من خلال الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها ​مفرزة استقصاء الشمال​، تمكنت من تحديد مكان تواجد المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 1/4/2020. وقد أودع الموقوف القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة ​القضاء​ المختص".

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