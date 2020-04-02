لفت النائب شامل في تصريح على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "مخجلة تصريحات الزعماء ومطالبتهم بالمراكز والتعيينات ومعيب آداء القيادات السياسية التي تفرض منطق المحاصصات الحزبية والطائفية في تعيين أشخاص في مناصب بالغة الدقة في هذا الوقت دون وضع رؤية واضحة وخطة عمل شاملة ليتبعها من سيؤتمن على ال​سياسة​ المالية والنقدية لوطن تخطى شفير الانهيار"، مشيرا الى أننا "نريد اسماء تنفذ برنامجاً واضحاً، لا اسماء لتحمل الالقاب فقط​".​​​​​​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روكز: مخجلة تصريحات الزعماء ومطالبتهم بالمراكز والتعيينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.