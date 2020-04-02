مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تعلن الطوارئ لمد مراكز الحجر الصحي في الجنوب بالمياه

اعلن لمدير العام ل​مؤسسة مياه لبنان الجنوبي​ وسيم ضاهر في تصريح "​حالة الطوارئ​ على مستوى فرق الصيانة في كافة الدوائر لتأمين امداد كافة مراكز الحجر الصحي والمراكز الصحية في الجنوب ب​المياه​"، مشيرا الى أنه "طلب من الفرق الفنية صباح اليوم العمل على تأمين امداد فندق المونتانا في بلدة المروانية بالمياه".

ولفت الى ان "الفندق المذكور قد تم اختياره وبدأ العمل على تجهيزه لاستخدامه كمركز للحجر الصحي للوافدين من بلاد ​الاغتراب​ ضمن خطة ​وزارة الصحة​ لاستيعاب اللبنانيين العائدين من الخارج"، مؤكدا "جهوزية مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لتزويد مراكز الحجر الصحي والمراكز الصحية الاخرى كافة التي بالمياه، واضعا امكانات المؤسسة بتصرف وزارة الصحة والجهات العاملة في ​الدولة​ على مكافحة انتشار فايروس ​كورونا​".

وذكّر ضاهر ان "المؤسسة قد قامت بتجهيز فرق الصيانة بالمعدات والملابس الخاصة وتستكمل اجراءاتها لتأمين كميات مناسبة من ألبسة ppe التي تحتاجها لدخول مراكز العزل والحجر والمراكز الصحية للقيام بأعمال الصيانة الطارئة"، موضحا أن "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تتابع اعمالها اللوجستية في اصلاح اعطال شبكة المياه وفحصها الدوري لها في ان مختبراتها في صيدا، صور، ​النبطية​ و​بنت جبيل​ تعمل يومياً على فحص كافة مصادر المياه والتأكد من سلامة المياه الموزعة على المشتركين".