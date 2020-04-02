قطاع المهن بالتيار الحر: نرفض التمديد في كل المواقع انطلاقا من قناعاتنا ومبادئنا

أكد قطاع المهن في ​التيار الوطني الحر​ ان "موقف قطاع المهن في التيار الوطني الحر ما هو إلا تكرار لمواقف التيار الرافضة للتمديد في كل المواقع، انطلاقا من قناعاته ومبادئه، وليس موجهاً ضد شخص أو فئ". وأكد قطاع المهن تمسكه بتطبيق القوانين التي ترعى عمل النقابات و"قد طلبنا من ممثلي التيار معارضة أي طرح غير قانوني واتخاذ كل الاجراءات لوقف هكذا مسار، وصولاً إلى مساءلة المرتكبين بجرم ممارسة ​السلطة​ بصورة غير قانونية وغير شرعية وفقاً لأحكام المادة ٣٧٥ من قانون العقوبات اللبناني". ودعا جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة والتعاون في سبيل الخدمة العامة لما للنقابات من دور أساسي في هذه المحنة التي يرزح تحتها وطننا ونقابيونا.َ

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