"النشرة": امن الدولة بالنبطية نفذ اجراءات خاصة للتقيد بالتعبئة العامة

أفاد مراسل"النشرة" في النبطية أن "​أمن الدولة​ في البلدة نفذ اجراءات مشددة في المدينة للتقيد بالتعبئة العامة بعد ما جرى امس فيها من خروقات تتعلق بازدحام السير والاكتظاظ على الصرافات الالية من قبل الموظفين لسحب رواتبهم ".

واشار الى ان "​سيارة​ تابعة ل​بلدية النبطية​ جابت المدينة وهي تدعو عبر مكبرات الصوت الى عدم الاكتظاظ حول الصرافات الالية تحت طائلة المحاسبة".