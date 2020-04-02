زحمة مواطنين على مداخل مصارف جبيل وزحمة سير في سوقها التجاري

تشهد مداخل المصارف في مدينة جبيل زحمة مواطنين يقومون بسحب رواتبهم من الصراف الالي، البعض منهم يضع الكمامات والبعض الاخر من دونها، في حين لا يحترم البعض مسافة الابتعاد عن الاخر.
كما يشهد السوق التجاري زحمة سيارات، وتعمل عناصر بلدية جبيل على تنبيه المواطنين الى ضرورة احترام الارشادات الصحية حفاظا على سلامتهم وسلامة الغير.
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