وزير الخارجية التركي يشارك بأول اجتماع من نوعه في تاريخ حلف الناتو

يستعد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في ​حلف شمال الأطلسي​ "ناتو"، في إطار التدابير المتخذة ضد وباء ​كورونا​ المستجد. ولفتت ​الخارجية التركية​ في بيان الى أن "أولى أجندات الاجتماع ستكون بحث التعاون والتضامن في مواجهة وباء كورونا، وتعزيز الدور السياسي للناتو في تطورات الأوضاع في ​العراق​ و​أفغانستان​، إلى جانب بحث المسائل الأخرى المدرجة على أجندة الحلف".

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