حكومة تايلاند: فرض حظر تجول شامل بين العاشرة والرابعة صباحا من كل يوم

أعلنت ​الحكومة​ ال​تايلاند​ية، أنها ستفرض ​حظر تجول​ شاملا بين العاشرة مساء والرابعة صباحا اعتبارا من غد الجمعة بهدف الحد من انتشار ​فيروس كورونا​. واوضحت أن "الحظر يستثني نقل الإمدادات الطبية ونقل المصابين إلى أماكن الحجر الصحي ونقل المرضى وتنقلات العاملين في القطاع الطبي". يشار إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تايلاند قد بلغ 1875 حالة وعدد الوفيات وصل إلى 15 شخصا. هذا وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عالميًا، 940 ألف إصابة، ونحو 47 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 196 ألفا.

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