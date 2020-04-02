عدد الإصابات بكورونا في ماليزيا يتخطى الـ3 آلاف

أبلغت السلطات في ماليزيا عن تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم في البلاد ليصل إجمالي الإصابات إلى 3116 وهو الأعلى في جنوب شرق آسيا. وسجلت وزارة الصحة الماليزية خمس وفيات بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 50 حالة وفاة.
وكانت بدأت ماليزيا عملية توزيع المساعدات المادية لشعبها بجميع طبقاتهم، ضمن جهود الحكومة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والصعوبات التي يواجهها في ظل هذه الأزمة الصحية. يذكر ايضا ان رئيس الوزراء محيي الدين ياسين أعلن مؤخرًا عن حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة باسم "حزمة العناية بالشعب" لتساعد بدورها على حماية رفاهية الشعب ودعم الشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تعزيز اقتصاد البلاد.
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