عدد الإصابات بكورونا في ماليزيا يتخطى الـ3 آلاف

أبلغت السلطات في ​ماليزيا​ عن تسجيل 208 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ اليوم في البلاد ليصل إجمالي الإصابات إلى 3116 وهو الأعلى في ​جنوب شرق آسيا​. وسجلت ​وزارة الصحة​ الماليزية خمس ​وفيات​ بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 50 حالة وفاة.

وكانت بدأت ماليزيا عملية توزيع المساعدات المادية لشعبها بجميع طبقاتهم، ضمن جهود ​الحكومة​ للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والصعوبات التي يواجهها في ظل هذه ​الأزمة​ الصحية. يذكر ايضا ان رئيس الوزراء محيي ​الدين​ ياسين أعلن مؤخرًا عن حزمة التحفيز ال​اقتصاد​ي ​الجديدة​ باسم "حزمة العناية بالشعب" لتساعد بدورها على حماية رفاهية الشعب ودعم الشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تعزيز اقتصاد البلاد.