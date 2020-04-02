أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية أن ​حالات​ الإصابة ب​فيروس كورونا​ تخطت 110 ألف حالة. يذكر أن إسبانيا سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 849 حالة وفاة بسبب وباء كورونا كوفيد-19، هي الأعلى خلال يوم واحد منذ ظهور الوباء. وبذلك يرتفع عدد الوفايات في إسبانيا إلى 8189. كما سجلت 849 حالة وفاة خلال 24 ساعة جراء الفيروس في حصيلة قياسية جديدة في البلاد منذ بداية انتشار الوباء، بعد تراجع طفيف الاثنين. وأودى الفيروس بحياة 8189 شخصا في إسبانيا، ثاني دولة أكثر تضررا بالمرض من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإسبانية: حالات الإصابة بفيروس كورونا تتخطى 110 ألف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.