طالب ​البابا فرنسيس​، الاهتمام بالمشردين في الشوارع حول ​العالم​ خلال الأيام الحالية مع تفشي ​فيروس كورونا​ الجديد عالميا. ولفت في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "أيام الألم والتعاسة هذه تسلّط ​الضوء​ على العديد من المشاكل الخفيّة في مجتمعنا. لنطلب من القديسة الأم تريزا دي كالكوتا أن توقظ فينا حسَّ القرب من العديد من الأشخاص الذين يعيشون في الخفاء، كالمشرّدين، في ​الحياة​ العادية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس: أيام التعاسة توقظ فينا حس القرب من المشردين في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.