وزير الدولة الاماراتي: ازمة كورونا لها ابعاد اقتصادية واجتماعية

لفت وزير ​الدولة​ الإماراتي للشؤون الخارجية، الى إن أزمة ​فيروس كورونا​ المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي لها أبعاد اقتصادية واجتماعية.

وشدد قرقاش على ضرورة أن يكون شعار كل شخص في هذا الوقت هو العطاء في العمل والبقاء في المنزل، إذا كان ذلك ممكنا، مضيفا: "عطاء في عملي وسلامة في بيتي... يمثل التوجه المتوازن والسليم في الجمع بين ​الوقاية​ المجتمعية واستدامة الأعمال"، معتبرا انه "لابد لنا من المواءمة الدقيقة بين الهدفين للتصدي لهذا التحدي".