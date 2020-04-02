تسجيل 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا

أعلنت ​وزارة الصحة​ البلجيكية تسجيل 1384 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15348. وكانت وزيرة الصحة البلجيكية، ماغي دو بلوك قد أعلنت أن ​مجلس الأمن​ القومي في بلادها، سيعقد اجتماعاً آخر، الجمعة لمناقشة تدابير جديدة لمكافحة "كورونا."

وأضافت أنهم بحاجة إلى مهلة تتراوح بين 8-10 أيام، للتأكد من جدوى التدابير المتخذة، مشيرة إلى افتقارهم للمستلزمات الطبية اللازمة لإجراء فحوصات بشكل أوسع في البلاد. بدورها، أعلنت شركة "كوريس بيوكونسبت" البلجيكية، أنها طورت بالتعاون مع ​الجامعات​، اختباراً قادر على اكتشاف الإصابة بـ "كورونا"، خلال 15 دقيقة.