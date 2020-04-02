تسجيل 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية تسجيل 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15348. وكانت وزيرة الصحة البلجيكية، ماغي دو بلوك قد أعلنت أن مجلس الأمن القومي في بلادها، سيعقد اجتماعاً آخر، الجمعة لمناقشة تدابير جديدة لمكافحة "كورونا."
وأضافت أنهم بحاجة إلى مهلة تتراوح بين 8-10 أيام، للتأكد من جدوى التدابير المتخذة، مشيرة إلى افتقارهم للمستلزمات الطبية اللازمة لإجراء فحوصات بشكل أوسع في البلاد. بدورها، أعلنت شركة "كوريس بيوكونسبت" البلجيكية، أنها طورت بالتعاون مع الجامعات، اختباراً قادر على اكتشاف الإصابة بـ "كورونا"، خلال 15 دقيقة.
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