البابا تواضروس الثاني: للصبر والجلوس في المنازل لمواجهة كورونا

دعا بابا ​الإسكندرية​ وبطريرك الكرازة المرقسية ​البابا تواضروس​ الثاني المصريين إلى الصبر والجلوس في المنازل لمواجهة ​فيروس كورونا​ المستجد المسبب لمرض كورونا، قائلا: "إن الله قد يكون سمح بوباء كورونا لكي نجلس في المنزل ونتعلم قليلا من الصبر". وفي عظة بعنوان "صبر كامل" تضامناً مع إجراءات ​الحكومة​ في مواجهة كورونا ومنع الزحام، قال تواضروس: "ونحن في ​الصوم الكبير​ نسترجع معكم 8 درجات وهي قلب طاهر وشفتين نقيتين ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ونية نقية وصبر كامل ورجاء ثابت"، لافتا إلى انه "نتحدث عن الدرجة السابعة وهي (صبر كامل)، والصبر صورة وصفة وحياة وضرورة اجتماعية لحياة ​الإنسان​، والإنسان يتعرض لمواقف كثيرة ومتاعب، والصبر هو الإجابة وترجمة لمعنى الإيمان أن الله هو ضابط الكل وسيد التاريخ وضابط الزمن، والإنسان ليس بيده شيء يفعله للأحداث التي تحدث".

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