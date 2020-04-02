جونسون للبريطانيين: من فضلكم لا تغادروا منزلكم ما لم يكن ذلك ضروريا

جدد ​رئيس الوزراء البريطاني​، ​بوريس جونسون​، المصاب بكورونا من داخل الحجر الصحي، مطالبته للمواطنين في جميع المدن التزام منازلهم للمساعدة في محاصرة تفشي ​فيروس كورونا​ الجديد، معلنا أن "بيانات الأمس أظهرت أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون النقل أكثر من الأيام السابقة"، متوجها الى البريطانيا قائلا: "من فضلكم لا تغادروا منزلكم ما لم يكن ذلك ضروريا للغاية، حقا سوف ينقذ هذا الأرواح".

وفي وقت سابق، أكد جونسون أنه يمكث في المنزل، لحماية العاملين في القطاع الطبي البريطاني، والحفاظ على الأرواح، مشددا على انه "لو اتبعنا تعليمات الحكومة، يمكننا التغلب على كورونا معا".