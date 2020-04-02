الحكومة الفلسطينية: تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ​الحكومة الفلسطينية​ تسجيل 21 إصابة جديدة ب​كورونا​ جميعها لعمال عائدين من ​إسرائيل​ ليرتفع الإجمالي إلى 155 يذكر ان ​السلطة الفلسطينية​ سجلت أولى الإصابات بالفيروس في 5 آذار الحالي، بمدينة ​بيت لحم​ (جنوبي ​الضفة الغربية​)، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم بعد عودتهم إلى بلدهم. إضغط للمزيد

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