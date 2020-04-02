إدخال رئيس الموساد الإسرائيلي الى الحجر الصحي

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس جهاز ​الموساد​، ​يوسي كوهين​، دخل الحجر الصحي، بعد تشخيص إصابة ​وزير الصحة​، يعقوب ليتزمان، وزوجته ب​فيروس كورونا​ المستجد.

وأفادت صحيفة "​يديعوت أحرونوت​" بأن كوهين سيضطر إلى إخضاع نفسه للحجر الصحي في مقر الموساد لمدة ثلاثة أيام، لأنه التقى ليتزمان مؤخرا، مشيرة إلى أن طلب دخول الحجر الصحي وُجّه أيضا إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، الذي كان على اتصال بالوزير المصاب مؤخرا.

وأكدت صحيفة "هآرتس" هذه الأنباء، موضحة أن جميع المسؤولين الذين التقوا ليتزمان وزوجته خلال الأسبوعين الماضيين سيضطرون إلى دخول الحجر الصحي، بموجب توجيهات وزارة الصحة. وبين هؤلاء المسؤولين رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، الذي أعلن مكتبه أنه يدخل الحجر الصحي حتى الأربعاء القادم.