الصحة الكويتية تعلن تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ الكويتية تسجيل 25 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد الإصابات إلى 342.

وكان وزير الصحة الكويتي باسل الصباح أعلن صباح اليوم شفاء حالة واحدة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في دولة الكويت إلى 81 حالةً، مشيرا الى أنه سيتم نقل هذه الحالة إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.

وقد قال رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إن السلطات الصحية تدرس بالتعاون مع وزارة الداخلية بعناية وتمعن، اتخاذ القرار المناسب في شأن حظر التجول، خاصة أن أي قرار يتم اتخاذه، سواء الحظر الجزئي أو الكلي، أو الحظر على بعض المناطق، ستكون له تبعات.