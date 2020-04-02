دوتيرتي يأمر الشرطة بقتل مثيري المشاكل في أحياء عزلت بسبب كورونا

أمر رئيس ​الفيليبين​ ​رودريغو دوتيرتي​ ​قوات الأمن​ بأن تطلق النار وتقتل أي شخص يتسبب "بمشاكل" في مناطق فرضت عليها إجراءات عزل بسبب تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، مشيرا الى أن "أوامري للشرطة و​الجيش​ وكذلك لمسؤولي القرى هي أنه في حال بروز مشكلات أو وضع يتقاتل فيه الناس وحياتكم مهددة، اطلقوا النار عليهم واقتلوهم"، مضيفا: "بدلا من أن تتسببوا بالمشاكل سأرسلكم إلى القبر"ـ مؤكدا أن تفشي الوباء يتفاقم بعد أكثر من أسبوعين من اجراءات العزل.

يذكر أن الفيليبين سجلت حتى الآن 2311 إصابة و96 وفاة، لكنها بدأت مؤخرا في تسريع عمليات الفحص ولذا يُتوقع أن يستمر ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة.