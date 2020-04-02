اخبار العالم

دوتيرتي يأمر الشرطة بقتل مثيري المشاكل في أحياء عزلت بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أمر رئيس ​الفيليبين​ ​رودريغو دوتيرتي​ ​قوات الأمن​ بأن تطلق النار وتقتل أي شخص يتسبب "بمشاكل" في مناطق فرضت عليها إجراءات عزل بسبب تفشي ​فيروس ​ المستجد، مشيرا الى أن "أوامري للشرطة و​الجيش​ وكذلك لمسؤولي القرى هي أنه في حال بروز مشكلات أو وضع يتقاتل فيه الناس وحياتكم مهددة، اطلقوا النار عليهم واقتلوهم"، مضيفا: "بدلا من أن تتسببوا بالمشاكل سأرسلكم إلى القبر"ـ مؤكدا أن تفشي الوباء يتفاقم بعد أكثر من أسبوعين من اجراءات العزل.

يذكر أن الفيليبين سجلت حتى الآن 2311 إصابة و96 وفاة، لكنها بدأت مؤخرا في تسريع عمليات الفحص ولذا يُتوقع أن يستمر ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دوتيرتي يأمر الشرطة بقتل مثيري المشاكل في أحياء عزلت بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا