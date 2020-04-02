رئيس هيئة الأركان الإيرانية: سنرد بصرامة على أي تحرك أميركي يستهدف أمننا القومي

أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية ​محمد باقري​ انه "سنرد بصرامة على أي تحرك أميركي يستهدف أمننا القومي". ولفت إلى انه "نرصد التحركات الأميركية ب​العراق​ ومياه ​الخليج​ ومستعدون للتعامل مع أي تحرك ضدنا". وشدد على ان "استهداف القواعد الأميركية في العراق هو رد فعل طبيعي للعراقيين وحركات ​المقاومة​". وكان المتحدث باسم ​الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​، قد حذر من التحركات العسكرية الأميركية في العراق، التي قد تجر ​الشرق الأوسط​ إلى "وضع كارثي" في خضمّ أزمة ​فيروس كورونا​، وبعد نشر ​واشنطن​ ​منظومة​ ​صواريخ​ باتريوت للدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد.

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