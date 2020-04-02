أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ أنه "حتى تاريخ 2/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبت مخبرياً إصابتها بفيروس كورونا في ​مستشفى​ بيروت الحكومي الجامعي ومختبرات ​المستشفيات​ الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 494 حالة بزيادة 15 حالة عن يوم امس، علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية بلغ 539 فحصا"، مشيرة الى أنه "تم تسجيل 4 ​وفيات​ جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الوفيات حتى تاريخه ست عشرة وفية".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: إرتفاع عدد حالات الكورونا الى 494 بعد تسجيل 15 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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