الرئيس عون: عودة اللبنانيين من الخارج تتطلب تنظيما دقيقا والتزايد يفرض اجراءات استثنائية

شدد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ شدد في مستهل ​جلسة الحكومة​ على ضرورة الاسراع في انجاز الخطة الاقتصادية المالية على الرغم من الوضع الصحي المستجد. ورأى أن " عودة اللبنانيين من الخارج تتطلب تنظيما دقيقا لأن التزايد المضطرد للأعداد يفرض اجراءات استثنائية تؤمن سلامة العائدين كما سلامة محيطهم".

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