ابو سليمان للنشرة: ما قام به مصرف لبنان ليس بيع دولارات بل هي مجرد حسابات داخلية

أشار الخبير الاقتصادي ​وليد ابو سليمان​، عبر "​الخليج 365​"، تعليقا على ما تم تداوله عن بيع ​مصرف لبنان​ مليون و300 الف دولار الى ​المصارف​ في يوم واحد، الى أن "ما قام به مصرف لبنان ليس بيع دولارات بل هي مجرد حسابات داخلية بين مصرف لبنان والمصارف وليست أموالا حقيقية".

وفي نفس الوقت شدد ابو سليمان على أن "الموضوع الاهم هو مسألة الكلام الذي صدر مؤخرا عن احد المسؤولين بشركات الشحن والذي اشار فيه بوضوح الى ان مسألة شحن ​الدولار​ات لا تزال قائمة"، لافتا الى أن "شح الدولار في السوق سيؤثر على الوضع النقدي وسيزداد الطلب على الدولار وسيرتفع سعره وعندها سيحصل تضخم".