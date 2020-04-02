افادت معلومات لقناة "LBC" أنه "في بداية جلسة مجلس الوزراء تحدث رئيس الحكومة حسان دياب مطولا، ورد على الحملة التي استهدفت الحكومة، واكد رفضه لمنطق المحاصصة السياسية في التعيينات".
ولفتت المعلومات الى أن "دياب شدد على ان حكومة التكنوقراط لا يمكنها ان تقبل بتعيينات لا تعتمد معايير الكفاءة"، معلنا "سحب بند التعيينات من الجلسة".
كانت هذه تفاصيل خبر lbc: حسان دياب يسحب بند التعيينات من جلسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.