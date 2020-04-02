lbc: حسان دياب يسحب بند التعيينات من جلسة الحكومة

افادت معلومات لقناة "LBC" أنه "في بداية جلسة مجلس الوزراء تحدث رئيس الحكومة حسان دياب مطولا، ورد على الحملة التي استهدفت الحكومة، واكد رفضه لمنطق المحاصصة السياسية في التعيينات".

ولفتت المعلومات الى أن "دياب شدد على ان حكومة التكنوقراط لا يمكنها ان تقبل بتعيينات لا تعتمد معايير الكفاءة"، معلنا "سحب بند التعيينات من الجلسة".